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    12:43, 17 Май 2024 | GMT +6

    Атака дронов на Новороссийск – трубопровод КТК не пострадал

    КТК
    Фото: Kazinform

    В Министерстве энергетики РК сообщили, что все объекты Каспийского трубопроводного консорциума работают в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее ряд СМИ сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край (Россия). Сообщается о взрывах в порту Новороссийска и пожаре на НПЗ в Туапсе.

    - В Новороссийске объекты КТК находятся обособленно от непосредственного расположения Морского порта Новороссийск. В настоящее время все объекты КТК работают в штатном режиме, – сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – компания, занимающаяся поддержкой и эксплуатацией каспийского магистрального трубопровода, через который нефть поступает из Казахстана и России на мировые рынки.

    В 2023 году из 63,5 млн тонн от казахстанских грузоотправителей поступило 56 млн тонн нефти и 7,4 млн тонн – с территории Российской Федерации.

    А в 2024 году планируется перекачать более 70 млн тонн нефти по КТК. Из них порядка 60 млн тонн – казахстанское сырье.

    Теги:
    Минэнерго РК Энергетика Нефть Происшествия Россия
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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