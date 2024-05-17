Атака дронов на Новороссийск – трубопровод КТК не пострадал

В Министерстве энергетики РК сообщили, что все объекты Каспийского трубопроводного консорциума работают в штатном режиме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее ряд СМИ сообщил о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край (Россия). Сообщается о взрывах в порту Новороссийска и пожаре на НПЗ в Туапсе.

- В Новороссийске объекты КТК находятся обособленно от непосредственного расположения Морского порта Новороссийск. В настоящее время все объекты КТК работают в штатном режиме, – сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – компания, занимающаяся поддержкой и эксплуатацией каспийского магистрального трубопровода, через который нефть поступает из Казахстана и России на мировые рынки.

В 2023 году из 63,5 млн тонн от казахстанских грузоотправителей поступило 56 млн тонн нефти и 7,4 млн тонн – с территории Российской Федерации.

А в 2024 году планируется перекачать более 70 млн тонн нефти по КТК. Из них порядка 60 млн тонн – казахстанское сырье.