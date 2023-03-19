Асылы Осман проголосовала на выборах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский общественный деятель, заслуженный деятель страны и кавалер орденов «Парасат» и «Достык» 2 степени Асылы Осман проголосовала на внеочередных выборах в депутаты Мажилиса и маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она посетила избирательный участок №64, расположенный в алматинском музыкальном колледже имени Чайковского.

«Я хочу видеть искренность и честность в депутатах, ведь ничто не сравнится с этими качествами. Те, кто любят свою страну и свой народ, должны быть депутатами, и я надеюсь, что новые избранники оправдают нашу веру в них», - отметила Асылы Осман.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.



