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Асылбек Нугманов назначен руководителем управления пассажирского транспорта Абайской области

7 Февраля 2023, 14:33
Асылбек Нугманов назначен руководителем управления пассажирского транспорта Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ -По результатам конкурсных процедур на должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайской области назначен Асылбек Нугманов.

Его представил на аппаратном совещании аким Абайской области Нурлан Уранхаев.

Асылбек Нугманов родился в селе Анкаты ЗКО. В 2000 году окончил вуз по специальности «Инженер-строитель». В разные годы был ведущим специалистом отдела эксплуатации и приемки работ Акмолинского государственного учреждения автомобильных дорог. Работал инженером отдела управления проекта в ТОО «Спецдорстрой». Был главным инженером ТОО «Road Development». Возглавлял ТОО «ИРМАСТ-А». В 2017 году – руководитель проекта управления по строительству автодорог ТОО «Теміржол жөндеуі». С 2018 по 2022 годы – менеджер первой категории НАО «КазАвтоЖол».


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