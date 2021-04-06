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Асылбек Есенбаев назначен председателем Правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Апреля 2021, 21:41
Асылбек Есенбаев назначен председателем Правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра информации и общественного развития РК Есенбаев Асылбек Есимканович назначен на должность председателя Правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИОР РК.

Асылбек Есенбаев по образованию экономист, в 1998 году окончил Казахскую Государственную Академию управления имени Т. Рыскулова. Кандитат политических наук.

Трудовую деятельность начал научным сотрудником Института развития Казахстана. Работал в таких научно-исследовательских структурах, как Аналитический центр «Стратегия», Институт мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

Имеет опыт работы на государственной службе в Администрации Президента РК, Совете Безопасности РК, Канцелярии Премьер-Министра РК. Работал советником Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

До настоящего времени был руководителем управления в акимате города Нур-Султана.


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