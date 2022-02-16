Асылбек Альмагамбетов: Январские события еще долго будут отзываться в душе большой болью

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Полковник полиции из Костаная Асылбек Альмагамбетов поделился воспоминаниями о тяжёлых январских днях, когда он в числе многих участвовал в защите здания алматинского департамента полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Асылбек Альмагамбетов приехал в Алматы еще 4 октября 2021 года на повышение квалификации. Учеба длилась четыре месяца, и 25 января 2022 года полковник полиции уже должен был вернуться в Костанай.

Январские события вспыхнули в самом начале 2022 года. Тогда Альмагамбетов еще проходил учебу в академии МВД, в связи с неспокойной ситуацией был собран сводный отряд, и костанайца отправили защищать здание департамента полиции города Алматы.

«4 января, в час ночи, в академии нас подняли по тревоге и повезли на площадь. До нее мы не смогли добраться из-за баррикад, поэтому нас оставили охранять департамент полиции. И уже к вечеру начались первые нападения», - вспоминает он.

Пик нападений пришелся на 5-6 января. Охраняя здание полиции, полковник вспоминает, что боялись за гражданских и старались всячески защитить их.

Больше всего, конечно, Асылбек Альмагамбетов боялся за свою семью.

«Когда меня отправили на обучение, семья поехала со мной в Алматы. Когда меня подняли по тревоге в час ночи, они остались дома одни. Самое страшное было, когда я видел, что преступники грабят квартиры, я еще больше начинал переживать за семью. К тому же, еще связи не было двое суток – супруга не знала, что со мной происходит, и я не знал, что с ними», - поделился А.Альмагамбетов.

Собеседник вспоминает, что нападавшие на здание департамента были одеты в бронежилеты и каски. Можно сделать вывод, что они были подготовлены.

К счастью, Альмагамбетов не пострадал в ходе январских событий, однако был свидетелем ранений других сотрудников полиции. Все они продолжали службу, несмотря на травмы. И ни один сотрудник не дрогнул в этих испытаниях и с честью выполнял долг.

В эти дни очень помогла поддержка людей.

«Многие подходили и говорили: «Сил Вам! Спасибо за службу!». Это было очень приятно», - отметил Асылбек Альмагамбетов.

За свою службу полицейский получил благодарственное письмо от министра внутренних дел РК.

«В эти дни пострадало много сотрудников, некоторых убили. У каждого есть семья, мать, отец, дети. Страшная трагедия, когда в мирное время гибнут люди. Это долго будет еще отзываться в душе большой болью», - добавил Асылбек Альмагамбетов.













Полицейский надеется, что страшные события останутся в прошлом, а в будущем Казахстан будут ждать только мир и спокойствие.