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Асыл Булекбаев назначен заместителем начальника полиции Актау

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 11:58
Асыл Булекбаев назначен заместителем начальника полиции Актау Фото: gov.kz

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области на должность первого заместителя начальника управления полиции города Актау назначен подполковник полиции Булекбаев Асыл Абылаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Асыл Булекбаев в 2010 году окончил юридический институт Академии МВД РК. Работает в органах внутренних дел с 2006 года.
Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. С 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.


Назначения   Мангистауская область   МВД РК   Актау  
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