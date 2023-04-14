Асыл Булекбаев назначен заместителем начальника полиции Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области на должность первого заместителя начальника управления полиции города Актау назначен подполковник полиции Булекбаев Асыл Абылаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Асыл Булекбаев в 2010 году окончил юридический институт Академии МВД РК. Работает в органах внутренних дел с 2006 года.

Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. С 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.