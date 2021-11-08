Асыл Айтакын завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе в Белграде

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась первой медалью на молодежном чемпионате мира в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее автором стал Асыл Айтакын. В весовой категории до 61 килограмма борец смог завоевать бронзовую награду.

В схватке за третье место он оказался сильнее венгра Гамзатгаджи Халидова.







