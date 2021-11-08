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Асыл Айтакын завоевал «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе в Белграде
8 Ноября 2021 00:01
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БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась первой медалью на молодежном чемпионате мира в Белграде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Ее автором стал Асыл Айтакын. В весовой категории до 61 килограмма борец смог завоевать бронзовую награду.
В схватке за третье место он оказался сильнее венгра Гамзатгаджи Халидова.
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