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Асық-терапию ввели в одном из детсадов Павлодарской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асық-терапию ввели в детском саду в Павлодарской области. С помощью экологически безвредных асыков детей учат ловкости, меткости, а также развивают у них мелкую моторику, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Уникальную методику включили в воспитательную программу садика «Айналайын», расположенного в райцентре Аққулы Павлодарской области. Авторы проекта - воспитатели сада Меруерт Аубакирова и Гульден Сагалова.
«В масштабах района асық-терапия впервые была введена в нашем саду в сентября 2018 года, - говорит Меруерт Аубакирова. - О существовании подобных занятий мы узнали из интернета. Позже мы дополнили программу, добавив к ней перетягивание каната, қыз қуу и другие дисциплины национальных видов спорта».
Более 200 асыков было собрано с помощью родителей воспитанников детского сада. Садик посещают 100 детей в возрасте 3-5 лет.
В основном, асық-терапия применяется на уроках физической культуры и математики. В качестве вариативного компонента каждые среду и пятницу в национальном уголке проводятся различные игры.
«Во время игр дети учатся работать в группах, различать цвета, - говорит Меруерт Аубакирова. - Также асыки играют значительную роль в обучении казахскому языку. Мы рассказываем детям о таких играх, как ханталапай, үш табан, шеңбер, и других. Асыки используются в обучении математическому счету».
Как сообщили в областном управлении образования, всего в регионе действуют 172 секции по асық ату, в которых занимаются около трех тысяч школьников.
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