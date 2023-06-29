Астрономы засекли волны, искривляющие пространство и время

В ходе нового исследования они постарались поймать гораздо более длинные волны, на гораздо меньшей частоте: одна такая волна, идя со скоростью света, проходит через Землю 30 лет. Их издают пары сливающихся «черных дыр», которые могут быть в миллионы и сотни миллионов раз массивнее Солнца.

Образно говоря, первый вид волн — это короткий звук тонкой струны, а второй — это гул басов, пронизывающий всю Вселенную.

Проходя сквозь Вселенную, эти волны искажают пространство и время — как звуковая волна или волна на воде сжимает и растягивает среду и искривляет поверхность.

«Оно может дать ответ, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, она может что-то объяснить нам, что такое на самом деле темная материя и темная энергия — то, из чего состоит большая часть Вселенной, она может пробить дорогу к новым физическим теориям», — объяснил профессор Крамер Би-би-си.

Майкл Крамер возглавляет одну из групп ученых, сделавших это открытие — Европейский консорциум временной матрицы пульсаров.

Открытие может пролить новый свет и на то, как формируются и растут галактики.

Доктор Ребекка Баулер из Манчестерского университета объяснила Би-би-си, что, по мнению ученых, в центре каждой галактики находятся огромные «черные дыры», и они растут. Но это пока — теоретическое предположение.

«Мы знаем, что сверхмассивные «черные дыры» там есть, но мы не знаем, как они там оказались. Один вариант — слияние «черных дыр» поменьше, но до сих пор у нас было мало наблюдаемых доказательств, — говорит доктор Баулер. — Теперь же, по этим новым наблюдениям, мы впервые можем увидеть такое слияние».