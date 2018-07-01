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Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

19 Июля 2018 04:51 128
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Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Астрономы из США открыли 12 новых спутников Юпитера и таким образом общее число известных науке спутников планеты-гиганта достигло 79, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС

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Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, открытие сделала группа астрономов под руководством Скотта Шепарда из Научного института Карнеги.

Они проводили астрономические наблюдения с целью найти гипотетическую «Планету 9», которая, согласно некоторым теориям, находится далеко за орбитой Плутона. В период наблюдений в объективе телескопа находился Юпитер и при анализе сделанных фотоснимков ученые обнаружили новые спутники.

Один из них, по оценке астрономов, весьма необычен: это самый малый из спутников Юпитера, его диаметр не превышает 1 километра. Небесное тело, получившее название Valetudo, обращается вокруг Юпитера за полтора земных года и существует вероятность того, что в будущем этот спутник может столкнуться с одной из других многочисленных лун Юпитера.

«Это - нестабильная ситуация, - заявил, оценивая орбиту Valetudo, руководитель группы астрономов Скотт Шепард. - В случае лобового столкновения это небесное тело распадется на осколки, а затем они обратятся в пыль».

Не исключено, что Valetudo образовался именно в результате такого столкновения спутников Юпитера.

 

 

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Ключевые слова: Освоение космоса,
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