Астрономов удивила очень странная орбита экзопланеты

ВАШИНГТОН. CNN - КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили весьма необычную экзопланету с самой странной орбитой, которую они когда-либо видели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Экзопланета, известная как HR 5183 b, вращается вокруг звезды HR 5183 в созвездии Девы, которая находится на расстоянии 102 световых лет от Земли. Звезда интересовала астрономов еще с 90-х годов прошлого века, но до сих пор у них не было доказательств того, что экзопланета вращается вокруг нее.

По словам астрономов, планета, масса которой в 3 раза больше массы Юпитера, по вытянутой орбите обходит свою звезду за 45-100 лет. Данные о странной орбите планеты были представлены для публикации в The Astronomical Journal.

«Эта планета не похожа на планеты нашей Солнечной системы, и, более того, она не похожа ни на одну из обнаруженных нами экзопланет», - сказала автор исследования и аспирант Калифорнийского технологического института Сара Блант.

«Другие планеты, обнаруженные вдали от своих звезд, склонны иметь очень низкие эксцентриситеты, то есть их орбиты круглые. То, что у этой планеты такой высокий эксцентриситет, говорит о некоторой разнице в том, как она формировалась или развивалась в сравнении с другими планетами», - добавила она.

Астрономы обнаружили планету с помощью метода спектрометрического измерения лучевой скорости. Данный метод основан на силе притяжения и эффекте Доплера, при котором частота света увеличивается или уменьшается по мере того, как источник и наблюдаемый объект движутся навстречу друг другу или удаляются друг от друга.

Звезды не остаются полностью неподвижными, когда планеты двигаются вокруг них, они движутся маленькими кругами в ответ на гравитационное воздействие планет. Эти движения изменяют длину волны света звезды, в зависимости от местоположения планеты. Отслеживание смещений может помочь астрономам находить планеты.

Сильноэллиптическая орбита экзопланеты не является чем-то необычным для планет-гигантов вокруг других звезд, но это единственная обнаруженная на данное время экзопланета, которая проходит вдоль самого края своей звездной системы.

По мнению ученых, поиск других планет, схожих с HR 5183 b, может пролить свет на то, как планеты-гиганты помогли сформировать звездные системы.

Исследователи полагают, что когда-то планета соседствовала с планетой, схожей по размеру. Когда они оказались на слишком малом расстоянии друг от друга, одна из них была выбита из солнечной системы, а HR 5183 b была выведена на странную орбиту.