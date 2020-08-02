Астронавты на корабле  Илона Маска возвращаются на Землю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Американские астронавты возвращаются на Землю: они приводнятся на новом корабле Илона Маска. Историческое событие в мировой космонавтике ожидается сегодня, 2 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Запуск Crew Dragon состоялся 31 мая 2020 года, он стал первым за последние девять лет пилотируемым космическим кораблем, произведенным в США и запущенным с его территории.

Два месяца американские астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на МКС 31 мая, работали в составе экипажей космической станции и завершили свою миссию на МКС.

2 августа в 05:34 по времени Нур-Султана корабль Crew Dragon (Endeavour ) c астронавтами НАСА Дагласом Херли и Робертом Бенкеном отстыковался от МКС, сообщается на сайте компании Илона Маска.

Посадка корабля Crew Dragon планируется в 00:41 по времени Нур-Султана 3 августа. Приводнение может состояться у берегов Пенсаколы, штат Флорида. Посадка планируется у берегов Пенсаколы, Мексиканский залив. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайтах американского космического ведомства NASA и SpaceX.

Астронавтов будет встречать корабль SpaceX Go Navigator. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.