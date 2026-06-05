KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Астронавты МКС в режиме эвакуации из-за утечки воздуха — NASA

    Четыре астронавта на борту Международной космической станции переведены в режим эвакуации, пока российский экипаж пытается устранить усиливающуюся утечку воздуха, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    МКС
    Фото: pexels

    Космическое агентство США потребовало от экипажа подготовиться к возможной эвакуации. Речь идет о протечке в одном из российских модулей станции, где похожие проблемы фиксируются еще с 2019 года.

    Бетани Стивенс, пресс‑секретарь NASA, заявила в сообщении, опубликованном в X, что переходной тоннель служебного модуля «Звезда», известный как PrK, уже давно имеет трещины и утечки, которые «Роскосмос» до сегодняшнего дня по возможности сдерживал.

    После новых утечек «Роскосмос» решил в пятницу, 5 июня, провести более масштабные ремонтные работы. В качестве меры максимальной предосторожности NASA приказало четырем членам экипажа миссии SpaceX Crew‑12 и американскому астронавту Крису Уильямсу соблюдать режим повышенной безопасности внутри корабля Dragon на протяжении всех операций.

    Сейчас на борту находятся четыре астронавта миссии Crew‑12 НАСА (двое американцев, одна француженка и один россиянин), и команда из центра управления полетами NASA  занять корабль Crew Dragon поступила в 9:04 по восточному времени США в прошлый понедельник.

    NASA и российское космическое агентство «Роскосмос», два основных оператора станции, в течение нескольких месяцев обсуждают причины и возможные решения небольших утечек воздуха в российском служебном модуле «Звезда» — ключевой части орбитальной лаборатории размером с футбольное поле.

    В последние месяцы утечка воздуха была сравнительно небольшой, однако в понедельник она увеличилась с полкилограмма воздуха в сутки до одного килограмма. Для сравнения: взрослый человек в среднем вдыхает и выдыхает от 10 до 15 кг воздуха в день.

    Ранее сообщалось о том, что миссия NASA MAVEN завершена после 11 лет исследований Марса.

    МКС NASA Освоение космоса Мировые новости Космос
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор