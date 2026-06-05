Астронавты МКС в режиме эвакуации из-за утечки воздуха — NASA

Четыре астронавта на борту Международной космической станции переведены в режим эвакуации, пока российский экипаж пытается устранить усиливающуюся утечку воздуха, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Космическое агентство США потребовало от экипажа подготовиться к возможной эвакуации. Речь идет о протечке в одном из российских модулей станции, где похожие проблемы фиксируются еще с 2019 года.

Бетани Стивенс, пресс‑секретарь NASA, заявила в сообщении, опубликованном в X, что переходной тоннель служебного модуля «Звезда», известный как PrK, уже давно имеет трещины и утечки, которые «Роскосмос» до сегодняшнего дня по возможности сдерживал.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

После новых утечек «Роскосмос» решил в пятницу, 5 июня, провести более масштабные ремонтные работы. В качестве меры максимальной предосторожности NASA приказало четырем членам экипажа миссии SpaceX Crew‑12 и американскому астронавту Крису Уильямсу соблюдать режим повышенной безопасности внутри корабля Dragon на протяжении всех операций.

Сейчас на борту находятся четыре астронавта миссии Crew‑12 НАСА (двое американцев, одна француженка и один россиянин), и команда из центра управления полетами NASA занять корабль Crew Dragon поступила в 9:04 по восточному времени США в прошлый понедельник.

NASA и российское космическое агентство «Роскосмос», два основных оператора станции, в течение нескольких месяцев обсуждают причины и возможные решения небольших утечек воздуха в российском служебном модуле «Звезда» — ключевой части орбитальной лаборатории размером с футбольное поле.

В последние месяцы утечка воздуха была сравнительно небольшой, однако в понедельник она увеличилась с полкилограмма воздуха в сутки до одного килограмма. Для сравнения: взрослый человек в среднем вдыхает и выдыхает от 10 до 15 кг воздуха в день.

Ранее сообщалось о том, что миссия NASA MAVEN завершена после 11 лет исследований Марса.