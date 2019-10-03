Астронавт NASA посетила Национальный космический центр Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Недели космоса 2019, которая отмечается во всем мире под общей темой «Луна: шлюз к звездам» и посвящается 50-летию высадки на Луну миссии «Аполлон-11», американская женщина-астронавт Шеннон Уокер посетила Национальный космический центр (НКЦ) в столице Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приезд в Казахстан Шеннон Уокер, которая совершила космический полет с космодрома Байконур 16 июня 2010 года на корабле «Союз ТМА-19», был организован Генеральным консульством США в Алматы и American Space in Almaty.

Астронавта NASA и представителей Посольства США на территории НКЦ встретили председатель правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» Азамат Батыркожа и его заместитель, летчик-космонавт Республики Казахстан Айдын Аимбетов, которые представили гостям презентацию строящегося космического центра, сообщает пресс-служба компании.





Во время встречи со специалистами АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и ТОО «Ғалам» Шеннон Уокер рассказала о своей работе в космическом ведомстве США, о том, как осуществилась ее мечта полететь в космос, ответила на вопросы молодых специалистов Казкосмоса.

Как стало известно, после полета в космос бакалавр наук по физике и доктор философии по астрофизике Ш. Уокер участвовала в программе NASA по изучению человеческого организма при нахождении в экстремальных условиях в подводной лаборатории «Aquarius», а также участвовала в экспедиции по антарктическому поиску метеоритов.

В завершение встречи астронавт NASA Шеннон Уокер оставила автограф в Книге почетных посетителей АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и сделала памятные фото с коллегой Айдыном Аимбетовым и сотрудниками компании.





Неделя космоса 2019 , которая стартует в Алматы 4 октября - в день запуска первого искусственного спутника Земли (1957 год), знаменующего начало космической эры человечества, будет наполнена развлекательными, творческими и образовательными мероприятиями, посвященными научно-техническим достижениям космической отрасли.

Госпожа Уокер планирует посетить в Алматы еще один объект Казкосмоса - обсерваторию «Каменское плато» – и принять участие в научной конференции ученых Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова Национального центра космических исследований и технологий.