AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызывать опасный побочный эффект

Фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признаёт, что её вакцина может «в очень редких случаях» вызывать заболевание, которое может быть смертельным, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Telegraph.

Газета Telegraph получила документы, согласно которым AstraZeneca в рамках судебного процесса впервые признаёт, что её вакцина может в редких случаях вызывать заболевание, которое может привести к летальному исходу примерно в 20% случаев. Вакцина вызывает симптомы в виде тромбоза и низкого уровеня тромбоцитов, которые могут оставить людей с серьезными травмами.

Также AstraZeneca признаёт, что не знает, почему их вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может это делать.

— Причинно-следственный механизм неизвестен, — сообщила компания в переписке с адвокатами Джейми Скотта.

Джейми Скотт — один из пострадавших, был здоров до вакцинации, которая вызвала сильную реакцию. Он получил постоянное повреждение мозга, которое мешает ему работать. Последние три года Скотт и его жена Кейт вели борьбу за справедливую компенсацию для себя и других пострадавших.

В крайне редких случаях получатели прививки испытывали тяжелую побочную реакцию, которую называют вызванными вакцинацией иммуной тромбоцитопенией и тромбозом (VITT). На нескольких свидетельствах о смерти судмедэксперты указывали VITT в качестве причины смерти, но AstraZeneca, предпочитает термин TTS, что означает тромбоз с тромбоцитопенией.

В случае с Джейми Скоттом (и многими другими) само правительство признало, что VITT был ответственен за его повреждение мозга и выплатило ему £120 000 из отдельного фонда, называемого Схемой компенсации за вред, причиненный вакциной (VDPS). Схема была названа ненадлежащей, поскольку единовременная выплата осталась на уровне, установленном в 2007 году.

Данная компенсация была выплачена в 163 случаях. По меньшей мере, 158 из них были предоставлены получателям вакцины Oxford-AstraZeneca.

Государственный регулятор лекарственных средств связал 81 случай смерти в Великобритании с вакциной, еще сотни людей серьезно пострадали.

Официальные рекомендации в начале апреля 2021 года гласили, что вакцину AstraZeneca не следует давать лицам моложе 30 лет, а к началу мая лицам моложе 40 лет. К осени 2021 года она была снята с производства, и более 90% прививок с тех пор предоставлялись Pfizer.