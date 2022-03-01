Astrabus больше не поддерживается и не обновляется - CTS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отследить движение столичных автобусов по приложению Astrabus пользователи больше не смогут. Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата г.Нур-султан.

«Приложение Astrabus больше не поддерживается и не обновляется. Отметим, что данное приложение принадлежит не нашей компании, то есть сторонним разработчикам. В качестве альтернативы, мы специально для вас подобрали список актуальных приложений, помогающих отследить маршруты столичных автобусов: 2gis, Яндекс. Карты. С их помощью Вы можете: отследить движение автобусов; посмотреть их схему движения; проложить наиболее оптимальный путь поездки. К слову, все указанные приложения также принадлежат сторонним разработчикам. @cts_kz не несет ответственность за их работу. Скачивайте любое удобное для вас приложение из этого списка себе на телефон и следите за движением городского общественного транспорта. Приложения доступны для скачивания в Play Market и App Store», - говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems».