Астероид размером с небоскреб увидят миллиарды людей в 2029 году

Около 90% населения Земли смогут стать свидетелями редкого космического события - 13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит настолько близко к нашей планете, что его можно будет увидеть невооруженным глазом, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Space.com.

Подготовка к событию уже началась. На международном семинаре Apophis T-3 Years в Университете Падуи (Италия) ученые представили карты видимости астероида, которые показывают, где и когда жители разных регионов мира смогут наблюдать его полет.

По словам ученых, подобное явление происходит примерно раз в тысячу лет. По их расчетам, увидеть Апофис смогут около 7,6 млрд человек. Однако успешность наблюдений будет зависеть от погодных условий и уровня светового загрязнения.

Астероид 99942 Апофис не будет похож на яркий метеор. Он предстанет как небольшая светящаяся точка, медленно пересекающая небосвод. В момент максимального сближения его видимое движение составит примерно ширину полного диска Луны за одну минуту.

Наибольшей яркости астероид достигнет в 20:35 по всемирному координированному времени (UTC), когда будет находиться над Камеруном. В этот момент лучшие условия для наблюдения будут у жителей Африки, Азии, восточной части Южной Америки и части Европы — всего около 3,9 млрд человек.

Максимально приблизится к Земле Апофис в 21:45 UTC, пролетев на расстоянии около 31,6 тысячи километров над северной частью Атлантического океана. Это ближе орбиты геостационарных спутников, однако никакой опасности для Земли астероид не представляет. Явление смогут наблюдать жители большей части Южной Америки, США, Африки и отдельных регионов Европы — всего около 2 млрд человек.

Когда Апофис был открыт в 2004 году, первые расчеты показывали вероятность столкновения с Землей в 2029 году на уровне 1 к 37, что сделало его самым потенциально опасным известным астероидом того времени. Однако последующие наблюдения позволили значительно уточнить его орбиту и полностью исключить возможность столкновения в 2029 году. Кроме того, по данным NASA, угрозы падения Апофиса на Землю не существует как минимум в течение следующего столетия.

Ранее сообщалось, что космические агентства США и Европы мониторят астероид 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.