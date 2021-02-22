Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Астероид Апофис, названный в честь древнеегипетского бога хаоса, 5 марта приблизится к нашей планете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Space.com.

Астрономы впервые заметили космический камень в 2004 году и дали ему имя бога хаоса и тьмы, так как он ужасно большой и иногда приближается к Земле на слишком близкое расстояние. 13 апреля 2029 года - один из таких случаев, когда Апофис пролетит так близко к Земле, что пройдет через область высотных спутников.

Ученые в восторге. Они подсчитали, насколько редко объект такого размера проходит так близко от Земли. «Это происходит примерно раз в 1 000 лет, поэтому очевидно, что это вызывает большой интерес», - рассказала порталу Space.com ученый из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии Марина Брозович.

Пролет астероида мимо Земли в марте будет далеко не таким ошеломляющим, как близкое приближение к нашей планете в 2029 году; Апофис пройдет всего на одну десятую среднего расстояния между Землей и Солнцем, что более чем в 40 раз дальше, чем Луна от Земли. Март 2021 года - последний реальный шанс для ученых изучить Апофис как можно лучше перед его приближением к Земле в 2029 году.

Апофис будет пролетать рядом с Землей 5 марта в 20:15 по североамериканскому восточному времени (или 01:15 по Гринвичу 6 марта).

Как и все околоземные астероиды, Апофис тысячелетиями «блуждал» по внутренней части Солнечной системы, оставаясь абсолютно незаметным для людей. Ученые считают, что его ширина составляет более 1 000 футов (300 метров), что примерно равно высоте Эйфелевой башни. По данным NASA, это смесь камня и металла.

Астрономы впервые заметили астероид Апофис в 2004 году. Открытие астероида является прекрасным примером планетарной защиты, задачей которой является обнаружение астероидов вокруг Земли, отслеживание их точных орбит и определение того, представляют ли они какой-либо риск столкновения с Землей.

Какое-то время ученые считали, что вероятность столкновения Апофиса с Землей 13 апреля 2029 года составляет почти 3%. Именно из-за этого астероид был назван в честь египетского бога Апопа, демонического змея, олицетворявшего зло и хаос, как говорит NASA.

Кстати, ученые до сих пор не могут с уверенностью исключить столкновение астероида и нашей планеты в 2068 году.

Два космических тела уже падали на нашу планету в прошлом веке или около того. Один упал в Подкаменной Тунгуске в 1908 году и был назван Тунгусским метеоритом, другой метеорит рассыпался в небе над Челябинском в России в 2013 году.

Но эти два космических тела - ничто по сравнению с Апофисом.

«Апофис в 300 раз массивнее Тунгусского метеорита и в 5 000 раз массивнее того, что взорвался над Челябинском, поэтому этот объект, безусловно, привлекает ваше внимание», - заявил Space.com планетолог из Массачусетского технологического института Ричард Бинзель.