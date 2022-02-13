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Астероид размером с четыре Эйфелевых башни пролетит мимо Земли 4 марта

13 Февраля 2022 02:16
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Астероид размером с четыре Эйфелевых башни пролетит мимо Земли 4 марта

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Астероид диаметром 1,3 км пролетит 4 марта на расстоянии более 4,8 млн км от нашей планеты и с Землей не столкнется, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

По информации Роскосмоса, астероид не столкнется с Землей, так как пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км, что в 10 раз больше, чем расстояние между Луной и нашей планетой.

«Можно не волноваться», - подчеркнули в госкорпорации.


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