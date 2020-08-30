+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

30 Августа 2020 09:11
Поделиться:
Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 22 до 49 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Казахстанские спутники ДЗЗ ведут мониторинг пожара в Атырауской области
На Байконуре начаты испытания модуля «Наука» для  запуска на МКС Бауыржан Кудабаев: Выход на международный рынок – одна из задач Республиканского центра космической связи

Как сообщается на сайте Центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA, 1 сентября небесное тело, получившее название 2011 ES4, будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км/с.

2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Они названы так в честь первого небесного тела из этой группы - открытого в 1932 году астероида Аполлон.

К настоящему времени астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономической единицы, или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м.

По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории потенциально опасных. Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тысяч.


Подписывайтесь на наш канал:

#Наука  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив