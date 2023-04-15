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Астану накрыло снегом

Автор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 09:00
Астану накрыло снегом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане выпал снег, передает МИА «Казинформ».

Апрель преподнес сюрприз астанчанам и жителям северных регионов страны в виде снега. Погода, радовавшая солнцем и теплом – буквально в четверг воздух в столице прогрелся до 18 градусов, начала стремительно меняться в пятницу. Сначала шел небольшой дождь, затем усилился ветер, к вечеру началась метель, из-за которой в пяти областях закрыли дороги. К утру субботы столица оказалась заснеженной.

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Фото: t.me/astanovka98

Сейчас в городе продолжается снегопад, ветрено. Термометр показывает минус 7, по ощущениям минус 17.
По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в ближайшие несколько дней.

15 апреля по республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе, в центре, востоке – гололед, на севере, северо-западе - метель, на юге, юго-востоке, юго-западе – пыльная буря, гроза, град. На юге, западе Павлодарской, ночью на западе, востоке Акмолинской, Костанайской областей ожидается сильный снег. На севере, в центре Актюбинской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на юге Атырауской, днем на востоке Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).


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