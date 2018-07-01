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«Астану» на «Тур де Франс» поддержал казахстанский скрипач-виртуоз

25 Июля 2018 21:00 235
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«Астану» на «Тур де Франс» поддержал казахстанский скрипач-виртуоз

АСТАНА. КАЗИНФРОМ - Знаменитый скрипач Марат Бисенгалиев приехал поддержать казахстанскую велокоманду «Астана» на супермногодневке «Тур де Франс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM». 

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«Всемирно известный казахстанский скрипач-виртуоз Марат Бисенгалиев приехал поддержать команду на Тур де Франс! Он большой поклонник велоспорта и друг нашей команды!», - отметил на своей странице в Intagram генеральный менеджер отечественного велоклуба Александр Винокуров.

Бисенгалиев выступал на многих площадках мира, он является профессором Бирмингемской консерватории.

Гонщики «Астаны» на текущем «Тур де Франс» выиграли два этапа подряд.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Культура,
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