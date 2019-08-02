Астанинский процесс: жителям Сирии увеличат гуманитарную помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны-гаранты Астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) в своем совместном заявлении отметили необходимость увеличения гуманитарного содействия всем жителям Сирии на всей территории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства, наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжения, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию», - зачитал текст заявления заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко в рамках 13-раунда Астанинского процесса.

Кроме того, стороны обсудили идею и обменялись мнениями о перспективах проведения Международной конференции по вопросам гуманитарного содействия Сирии.

«Подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. В этой связи призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного Комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации», - отмечается в тексте совместного заявления.

В ходе 13-раунда сирийских переговоров стало известно, что следующая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в октябре в Нур-Султане.