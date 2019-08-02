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Астанинский процесс: участники подвели итоги 13-раунда Международной встречи

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Августа 2019, 15:02
Астанинский процесс: участники подвели итоги 13-раунда Международной встречи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Второй день очередного 13-раунда Международной встречи высокого уровня по Сирии проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках Астанинского процесса по Сирии 13 Международная встреча высокого уровня подошла к своему концу. Этот процесс, который реализуется с 2017 года при поддержке Первого Президента РК Елбасы Нурсултана Назарбаева, безусловно достигла больших результатов на пути установления мира в Сирии. Мы подводим итоги 13 встречи. Мы это делаем с большим удовлетворением, так как это важный компонент многосторонних усилий по установлению мира в Сирии», - сказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

Отметим, что делегацию России возглавил Специальный представитель Президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Турция представлена заместителем главы внешнеполитического ведомства ТР Седатом Оналом. Иранская делегация принимает участие во главе со Старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

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Во встрече 1 и 2 августа принимают участие обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавляет постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой. Делегации из Ирака и Ливана в переговорах принимают участие в качестве наблюдателей.

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В первый день переговоров за закрытыми дверями состоялись двусторонние и многосторонние технические консультации. 1 августа участниками также обсуждался вопрос стабилизации в Идлибской зоне и выработки мер по введению перемирия на территории.

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Отметим, что спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья не приехал в Казахстан.

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Основные итоги двухдневных переговоров будут изложены в Совместном заявлении государств-гарантов (Россия, Турция, Иран) Астанинского процесса.

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