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Астанинский процесс по Сирии: все стороны подтвердили свое участие

9 Декабря 2019 17:23
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Астанинский процесс по Сирии: все стороны подтвердили свое участие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о подготовке к Астанинскому процессу по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как известно, 10-11 декабря в рамках Астанинского процесса пройдет 14-ая международная встреча высокого уровня по Сирии. Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в нашу столицу», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

Среди них, отмечает спикер, - делегации государств-гарантов - России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийская вооруженная оппозиция.

«В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника, генерального секретаря ООН по Сирии Гейера Педерсона. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седата Онала», - сообщил представитель МИД.

Он добавил, что за день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание запланировано на 11 декабря.

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Ключевые слова: МИД РК, Нур-Султан, Сирия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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