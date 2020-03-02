Астанинский процесс по Сирии: страны-гаранты пока не подтвердили свое участие в марте
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев прокомментировал возможность проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Это было намерение – по итогам декабрьской встречи в рамках Астанинского процесса. Но страны-гаранты пока нам не подтвердили конкретные даты проведения этого мероприятия, поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого принимать соответствующее решение», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.
Напомним, в конце февраля текущего года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о риске международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе.
1 марта турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.
- Казахстанцев пока не будут эвакуировать из Ирана и Южной Кореи
- В МИД опровергли информацию касательно приостановки выдачи Саудовской Аравией виз казахстанцам из-за коронавируса
- Казахстан вводит запрет на въезд в страну гражданам Ирана
- Турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо
- Казахстанцев в Южной Корее просят встать на консульский учет из-за коронавируса
- Перепись всех казахстанцев в Японии проводит посольство РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана