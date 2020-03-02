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Астанинский процесс по Сирии: страны-гаранты пока не подтвердили свое участие в марте

2 Марта 2020 11:51
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Астанинский процесс по Сирии: страны-гаранты пока не подтвердили свое участие в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев прокомментировал возможность проведения переговоров по Сирии в Нур-Султане в марте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это было намерение – по итогам декабрьской встречи в рамках Астанинского процесса. Но страны-гаранты пока нам не подтвердили конкретные даты проведения этого мероприятия, поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений и после этого принимать соответствующее решение», - сказал Шахрат Нурышев на пресс-конференции в Правительстве.

Напомним, в конце февраля текущего года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о риске международной военной конфронтации из-за ситуации в Идлибе.

1 марта турецкая армия сбила два сирийских самолета в Идлибе и разрушила военный аэродром в Алеппо. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.


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Ключевые слова: МИД РК, Турция, Ближний Восток, Сирия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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