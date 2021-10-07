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    14:55, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Астанинский хаб госслужбы и Холдинг «Зерде» запускают проект по поиску инновационных решений в сфере госслужбы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский хаб государственной службы и ПРООН совместно с АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» запускают Лабораторию по акселерации инноваций в сфере государственной службы, которая нацелена на поиск инновационных решений, подходов и технологий, а также ускорение процесса их внедрения в систему госуправления и оказания госуслуг, передает МИА «Казинформ».

    Лаборатория инноваций – это площадка, объединяющая практиков и экспертов, занимающихся разработкой и реализацией инновационной политики и стартап-проектов, и предоставляющая им возможность принять участие в конкурсе инновационных решений и последующем пройти процессы подготовки и адаптации проекта к реальности (инкубации и акселерации), а также пилотировать стартап-проект в госучреждениях РК с сопровождением специализированных экспертов.

    В рамках упомянутого проекта объявлен конкурс по инновационным решениям в сфере государственной службы. Задачей конкурса является поиск и отбор инновационных решений и проектов, включая, но не ограничиваясь нижеуказанными направлениями:

    • Найм и отбор на государственную службу;

    • Этика и добросовестность на государственной службе;

    • Повышение эффективности госсектора через внедрение инноваций;

    • Стратегические коммуникации правительства для укрепления общественного доверия и построения диалога с населением;

    • Эффективное управление человеческими ресурсами (HRM);

    • Оказание государственных услуг;

    • Цифровое правительство;

    • Оценка эффективности деятельности госорганов;

    • Быстрое реагирование в период кризиса и посткризисный период;

    • Эффективное управление (Good Governance);

    • Противодействие коррупции.

    В целом, проект ориентирован на трансформацию системы государственного управления Казахстана с использованием всех преимуществ цифровых технологий, ускорение и внедрение цифровых решений в стране, а также цифровизацию операций и процессов госслужбы, чтобы сделать ее более устойчивой и способной хорошо справляться с кризисными ситуациями.

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