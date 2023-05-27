Астанинский форум, промышленная кооперация в Евразии: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о планах Казахстана увеличить пропускную способность Транскаспийского маршрута, о перспективах многосторонней торговли с Турцией. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Caspian News: Казахстан будет использовать цифровые решения для увеличения пропускной способности Транскаспийского маршрута

Фото: akorda.kz

22 мая Caspian News опубликовало статью о Транскаспийском международном транспортном маршруте со ссылкой на Президента Касым-Жомарта Токаева, отметив, что Казахстан увеличит свой потенциал за счет внедрения передовой стратегии цифровизации.

Издание цитирует Токаева, который сказал: «Мы намерены планомерно наращивать его мощности за счет внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры».

The Print: Астанинский международный форум обсудит глобальный ответ на вызовы экономики и безопасности

The Print опубликовал статью о предстоящем Астанинском международный форуме, который должен состояться в июне текущего года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в качестве платформы для «возобновления политического диалога, продвижения позитивных изменений и формирования глобальной повестки дня». Форум также подчеркнет «необходимость скоординированного глобального ответа на вызовы экономики, окружающей среды и безопасности».

Фото: gov.kz

«Форум пройдет в формате Track 1.5 (формат, в котором официальные и неофициальные лица — эксперты встречаются для обсуждения и решения проблем в менее официальном режиме, чем формат Track 1 – прим. ред.) и призван собрать вместе представителей не только правительства, но и международных организаций, бизнеса и научных кругов, вести целостный диалог и мыслить «нестандартно» в поиске решений климатических проблем, вопросов нехватки продовольствия, проблем энергетической безопасности, а также попытаться выработать ответы на то, как лучше вооружить институты глобального управления для противодействия вытекающим из этого нетрадиционным угрозам безопасности 21-го века», — говорится в статье.

Silk Road Briefing: Многосторонняя торговля Турции с Центральной Азией: текущая ситуация и перспективы на будущее

Silk Road Briefing опубликовали статью о перспективах развития торговли Турции со странами Центральной Азии.

«Энергетический сектор Центральной Азии и природные запасы углеводородов Казахстана, Туркменистана и Узбекистана более важны с экономической точки зрения, чем другие сектора, и представляют интерес для Анкары. По запасам природного газа Туркменистан занимает четвертое место в мире, а Казахстан и Узбекистан также обладают значительными запасами – по нефти Казахстан занимает 11-е место в мире», — говорится в статье.

Straitstimes: Казахстан и Узбекистан заинтересованы в реализации проектов и изучении возможностей для бизнеса с Сингапуром: Президент Халима

Сингапурский Straitstimes сообщил о том, что и Казахстан, и Узбекистан заинтересованы в реализации различных проектов с Сингапуром и изучении деловых возможностей с компаниями по итогам пяти дней государственных визитов президента Сингапура Халимы Якоб в две страны Центральной Азии.

Фото: akorda.kz

«Подписание различных соглашений создаст больше экономических возможностей для сингапурских компаний исследовать и, надеюсь, открыть больше дверей на обоих рынках», — цитирует президента Сингапура Straitstimes.

Фото: straitstimes.com

Госпожа Халима отметила соглашение об услугах и инвестициях, подписанное в понедельник с Казахстаном, как один из важных результатов визита.

«Юридически обязывающее соглашение позволит сингапурским компаниям беспрепятственно получить доступ к различным секторам услуг в Казахстане, таким как специализированные медицинские услуги, городское планирование и проектирование. Она отметила, что Сингапур и Казахстан сосредоточены не только на возможностях для бизнеса, но и на том, как расширить туристический сектор», — говорится в статье.

Akipress: Правительство Казахстана планирует выделить $1,4 млн на борьбу с лесными пожарами

Кыргызский Akipress сообщил о том, что Правительство Казахстана выделит из резерва более 623 млн тенге ($1,4 млн) на борьбу с лесными пожарам, поскольку они становятся все более серьезной проблемой.

Фото: akipress.com

«На выделенные средства будут приобретены вертолеты Ми-8, приспособленные для спасательных операций, а также 26 водосбрасывателей на внешней подвеске. Эти меры повысят оперативные возможности спецслужб по борьбе с пожарами», — говорится в статье.

Trend.az: Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации

Азербайджанский Trend.az процитировал выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве 25 мая текущего года.

Фото: akorda.kz

«Казахстан с учетом своего географического положения и возможностей готов выступить центром развития евразийской промышленной кооперации. …Частью этого сотрудничества могут стать совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и пассажирской техники, строительных материалов и химической продукции. Также мы готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и выпуском готовой продукции», — процитировал Trend.az лидера Казахстана.

Кроме того, Токаев сообщил, что совместно с другими странами Евразийского экономического союза уже успешно реализованы значимые совместные проекты в сфере инфраструктуры. По его словам, также активно развивается промышленная кооперация и формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют в расчетах между странами.

Uzdaily: Обсуждены вопросы сотрудничества на плато Устюрт по сохранению биоразнообразия

Uzdaily сообщил о том, что в Каракалпакстане состоялась встреча с участием представителей Министерства природных ресурсов Узбекистана, Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана и Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана.

Фото: uzdaily.uz

«На встрече в Нукусе обсуждались вопросы сотрудничества по плато Устюрт, трансграничной горячей точке, определенной Центрально-Азиатской Инициативой по Млекопитающим (CAMI) Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS). Также на мероприятии представители Института зоологии Академии наук Республики Узбекистан представили обновленную информацию о видах, мигрирующих вдоль казахстанско-узбекской границы. …Следует отметить, что установленные фотоловушки вдоль границ, показали обилие диких животных вдоль пограничного ограждения», — говорится в статье.

Кроме того, участники из Казахстана представили проект нового кластерного участка Южно-Устюртского государственного природного заповедника, примыкающий к границам Узбекистана и Туркменистана.

Daily News.lk: Казахстан одержал победу над Шри-Ланкой в азиатском турнире VB Tourney

Фото: dailynews.lk

Шри-Ланкийское издание Daily News.lk сообщило, что казахстанская женская команда по волейболу снова одержала победу над Шри-Ланкийской во втором матче женского турнира, группы «B» Кубка центральноазиатской ассоциации волейбола (CAVA), который состоялся на Nepal Sports. Счет составил 1:3 в пользу Казахстана.

«Ранее у Шри-Ланки был шанс выиграть первый сет, когда они повели 10-6 на одном этапе, но им не хватило стабильности, и они проиграли со счетом 16-25 после 22 минут игры. Второй сет оказался равным, поскольку обе команды упустили несколько возможностей, но Казахстан одержал захватывающую победу со счетом 28-26, чтобы подготовить почву для победы с прямым сетом», — отметили в статье.