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    07:43, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Астанинский «Барыс» сыграет со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 5 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором санкт-петербургский СКА примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча СКА — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    «Барыс» начал новый сезон КХЛ выездным матчем против минского «Динамо»: в драматичном поединке казахстанский клуб уступил по буллитам — 3:4. СКА дома в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 3:2.

    После матча со СКА «Барыс» ждут еще две выездные игры: против подольского «Витязя» (7 сентября) и «Сочи» (9 сентября).






    Фото: sports.kz


    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей
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