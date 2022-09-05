Астанинский «Барыс» сыграет со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В понедельник, 5 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором санкт-петербургский СКА примет астанинский «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча СКА — «Барыс» начнется в 22:30 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

«Барыс» начал новый сезон КХЛ выездным матчем против минского «Динамо»: в драматичном поединке казахстанский клуб уступил по буллитам — 3:4. СКА дома в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 3:2.

После матча со СКА «Барыс» ждут еще две выездные игры: против подольского «Витязя» (7 сентября) и «Сочи» (9 сентября).

















Фото: sports.kz