Астанинский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с московским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал пятую в Западной.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Кайыржан-Нургалиев, Асетов-Гурков-Шайхмедденов.
Счет открыл Джереми Бракко, однако соперник его сравнял еще до окончания первого периода. Во второй части игры команды отметились потасовками и дракой, но на табло ничего не изменилось. Заключительная двадцатиминутка перешла в овертайм, где сильнее оказались россияне — 2:1.
1 февраля «Барыс» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Динамо» (Москва, Россия) 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 07:02 Бракко (Луис, Борисевич). В равенстве
1:1 — 17:41 Никонов (Михайлов, Волков). В равенстве
1:2 — 62:01 Джиошвили. В равенстве
Вратари: Гудачек — Коновалов
Штраф: 9:11 (2:0, 7:9, 0:2, 0:0).