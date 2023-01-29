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Астанинский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

29 Января 2023, 19:40
Астанинский «Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с московским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал пятую в Западной.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Кайыржан-Нургалиев, Асетов-Гурков-Шайхмедденов.

Счет открыл Джереми Бракко, однако соперник его сравнял еще до окончания первого периода. Во второй части игры команды отметились потасовками и дракой, но на табло ничего не изменилось. Заключительная двадцатиминутка перешла в овертайм, где сильнее оказались россияне — 2:1.

1 февраля «Барыс» на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Динамо» (Москва, Россия) 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 07:02 Бракко (Луис, Борисевич). В равенстве
1:1 — 17:41 Никонов (Михайлов, Волков). В равенстве
1:2 — 62:01 Джиошвили. В равенстве

Вратари: Гудачек — Коновалов
Штраф: 9:11 (2:0, 7:9, 0:2, 0:0).




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