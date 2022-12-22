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Астанинский «Барыс» проиграл домашний матч КХЛ омскому «Авангарду»

22 Декабря 2022, 00:40
Астанинский «Барыс» проиграл домашний матч КХЛ омскому «Авангарду»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмом месте Восточной конференции, а российский - двумя строчками выше.

Хозяева открыли счет усилиями Аркадия Шестакова, однако к завершению первого периода он уже был равным, а во втором гости сумели выйти вперед. Все могла изменить заключительная двадцатиминутка, но этого не случилось. 3:1 — сильнее россияне.

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Авангард» (Омск, Россия) 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:
1:0 — 15:15 Шестаков (Вей, Григорьев). В равенстве
1:1 — 19:41 Шарипзянов (Жарков, Найт). В равенстве
1:2 — 27:04 Броадхёрст (Белов, Чистяков). В равенстве
1:3 — 59:07 Толчинский. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Гудачек — Демченко
Штраф: 4:6 (4:4, 0:0, 0:2).

24 декабря «Барыс» дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».

Фото: sports.kz


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