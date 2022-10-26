Астанинский «Барыс» опустился по индексу силы КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига представила очередной индекс силы клубов после восьмой недели регулярного чемпионата, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

Индекс силы — это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии (за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — 12.5%).

Столичный «Барыс» потерял три позиции и опустился на 11-е место.

















Фото: hcbarys.kz