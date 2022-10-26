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    18:59, 25 Октябрь 2022 | GMT +6

    Астанинский «Барыс» опустился по индексу силы КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига представила очередной индекс силы клубов после восьмой недели регулярного чемпионата, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

    Индекс силы — это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии (за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — 12.5%).

    Столичный «Барыс» потерял три позиции и опустился на 11-е место.


    Фото: hcbarys.kz




    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей для mail.ru
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