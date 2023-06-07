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Астанинская международная биржа и Фондовая биржа Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

Автор:  
Шынар Хамитова
7 Июня 2023, 16:06
Астанинская международная биржа и Фондовая биржа Абу-Даби подписали соглашение о сотрудничестве

АСТАНА. КАЗИФНОРМ – Astana International Exchange (AIX) и Фондовая биржа Абу-Даби (ADX) подписали соглашение об укреплении сотрудничества и расширении двусторонних отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стороны договорились о предоставлении инвесторам доступа к обеим биржам через платформу Tabadul, разработанную ADX. Членами Tabadul уже являются фондовая биржа Бахрейна и Маскатский рынок ценных бумаг (Оман).

«Одной из стратегических целей AIX является содействие привлечению в Казахстан международного опыта, международной культуры фондового рынка, а также глобальных инвесторов. Это откроет новые возможности для казахстанских инвесторов и расширит спектр инструментов, доступных участникам рынка: розничные инвесторы смогут торговать напрямую через лицензированные брокерские компании на обоих рынках. Налаживание торгов между ADX и AIX совпадает с целями AIX и будет способствовать расширению связей между рынками Казахстана и государств Персидского залива», - сказала и.о. председателя правления AIX Асель Мукажанова.

Отметим, ценные бумаги на Tabadul будут торговаться в местной валюте соответствующей биржи, а в некоторых случаях в указанной валюте торгуемого актива, при этом минимальная сумма для ордеров не устанавливается.


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