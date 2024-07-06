Казахстан завершил свое очередное председательство в Шанхайской организации сотрудничества Астанинским саммитом. Этот момент может остаться в истории как ключевой поворотный момент не только для будущего самой организации, но и общего вектора развития многосторонних институтов и организаций в новых условиях глобального контекста. Таким мнением поделился руководитель программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University Мирас Жиенбаев в интервью агентства Kazinform.

Исторический контекст и будущее институционального мирового порядка

Сегодня масштабные геополитические сдвиги создают многоуровневый кризис системы глобального управления. Мы находимся на важной исторической развилке всего мирового порядка, когда многие принципы дипломатии и основы самого мирового порядка теряют свою универсальную применимость и устойчивость, считает Мирас Жиенбаев.

— Глобальный контекст сегодня создает уникальное пространство для средних держав. Это государства с особенной геостратегической культурой, способные усиливать свое влияние на международные процессы за счет активного строительства альянсов и коалиций. Астана, председательствуя в текущем году одновременно в шести региональных международных организациях, включая ШОС, сталкивается с задачей по генерации таких инициатив и мер по укреплению доверия. Их задача не только сохранить статус-кво в развитии этих форматов, но и обеспечить их долгосрочную устойчивость, — сказал Жиенбаев.

В результате, многосторонние форматы по всему миру одновременно сталкиваются с двумя фундаментальными вызовами, в равной степени релевантными и для ШОС.

— Мир сегодня является значительно менее предсказуемым, а конфронтация великих держав находится на беспрецедентно высоком уровне, чем когда бы то ни было в мировой истории. Множественные расколы на геополитическом ландшафте создают опасную ловушку блокового мышления. Снижаются возможности для конструктивного взаимодействия, — говорит эксперт.

По его словам, ШОС, исторически созданная для консолидации усилий и гармонизации подходов по борьбе с «тремя силами зла», также сталкивается с этим вызовом. Объединяя в своем составе уникальный пул государств, значимость ШОС для его членов кратно возрастает.

— Мы используем совокупный потенциал своих дипломатических возможностей для реставрации ШОС и сверхточной перенастройки этого формата. Принятая по инициативе Казахстана инициатива «о мировом единстве за справедливый мир и согласие» стала первой в своем роде рамкой видения мирного соразвития, — отметил эксперт.

И наконец, как отмечает Жиенбаев, речь идет о сложности «роста» и рисках снижения адаптивности. ШОС продолжает количественное расширение состава государств-членов.

— С одной стороны, эффективные многосторонние форматы становятся привлекательными для прочих государств. В силу разных причин эти государства могут запускать процедуры полноформатного членства в этих организациях. Например, в состав ШОС в ходе Астанинского саммита вошла Беларусь. С другой стороны, регулярное количественное расширение может сказываться на механике функционирования самого объединения. В результате скорость принятия решений может замедляться, а сама организация утрачивать прежнюю институциональную эффективность в глазах государств-членов, — подчеркивает спикер.

Тем не менее, в контексте ШОС Астана предлагает достаточно оригинальную новеллу и изменение самого формата взаимодействия с внешним миром. Речь идет о диалоге формата «ШОС плюс», который позволяет одновременно вовлекать большее число государств для конструктивного диалога и выработки общих подходов и наращивать гибкость взаимодействия внутри государств-членов.

Новый поворотный момент

— Таким образом, мы подошли к кульминации нашего председательства в ШОС. Прошедший саммит организации стал уникальным «окном возможностей» для полной перенастройки ШОС к новым вызовам. Астанинская декларация ШОС имеет полное право считаться поворотным моментом в развитии ШОС, закрепляя успех казахской дипломатии, — считает эксперт.

По его словам, Астане удалось сформировать новую парадигму развития ШОС, последовательно транслируя собственные инициативы в рамках этой организации.

— В более широкой коалиции, впервые в формате «ШОС плюс» мы привлекли к диалогу наших стратегических союзников. Это сформировало основу для более гибкого и адаптивного к этим изменениям пула механизмов институционального взаимодействия, — отметил Мирас Жиенбаев.

По его мнению, в период масштабных геополитических сдвигов Астана становится тем важным провайдером конструктива и повестки сотрудничества, что так важен в текущем глобальном и историческом контексте.