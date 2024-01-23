Астанчанку с наркотиками задержали в Петропавловске

Свыше полукилограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности североказахстанского департамента полиции провели задержание подозреваемой в распространении синтетических наркотиков. В декабря 2023 года на улице Набережной они остановили автомашину Hyundai Elantra, пассажиром которой была нигде не работающая 43-летняя жительница столицы, временно проживающая в Петропавловске. У нее было изъято 80 свертков с веществом, которое, как показала экспертиза, является мефедрон.

По месту жительства задержанной также были обнаружены наркотики и приспособления для их фасовки. Общий вес изъятого превысил 0,5 кг, сюда входят 247,8 гр мефедрона и 322,36 гр α-PvP.