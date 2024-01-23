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    15:25, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Астанчанку с наркотиками задержали в Петропавловске

    Астанчанку с наркотиками задержали в Петропавловске
    Фото: Polisia.kz

    Свыше полукилограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности североказахстанского департамента полиции провели задержание подозреваемой в распространении синтетических наркотиков. В декабря 2023 года на улице Набережной они остановили автомашину Hyundai Elantra, пассажиром которой была нигде не работающая 43-летняя жительница столицы, временно проживающая в Петропавловске. У нее было изъято 80 свертков с веществом, которое, как показала экспертиза, является мефедрон.

    По месту жительства задержанной также были обнаружены наркотики и приспособления для их фасовки. Общий вес изъятого превысил 0,5 кг, сюда входят 247,8 гр мефедрона и 322,36 гр α-PvP.

    — Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. По информации оперативников, подозреваемая была направлена кураторами интернет-магазина в Петропавловск в качестве «фасовщицы», ее деятельность продолжалась около 2 месяцев. Изъятая партия является одной из самых крупных партий синтетических наркотиков, когда-либо изъятых на территории области, — сообщил начальник УПН ДП СКО Руслан Сапаров.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Наркотики Петропавловск Регионы полиция Борьба с наркотиками
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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