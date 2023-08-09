Астанчанки стали больше рожать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жительницы столицы начали больше рожать. В акимате отмечают увеличение родов за последние 10 лет на 41%, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Отметим, что в конце января Глава государства раскритиковал очереди в поликлиниках и нехватку мест в родильных домах. В акимате мы уточнили, как планируется разгружать очередь.

«По городу Астана стационарная медицинская помощь женщинам во время беременности, в родах, в послеродовом периоде и новорожденным предоставляется в соответствующих структурных подразделениях трёх родовспомогательных организациях третьего уровня, с коечной мощностью 550 коек. Отмечается увеличение родов за последние 10 лет на 41%. В 2012 году - 19 500 родов, а в 2022 году – 31 714 родов. Последний перинатальный центр на 130 коек сдан в эксплуатацию в 2009 году, коечный фонд которого поэтапно расширен до 235 коек без увеличения фактической площади, путем уплотнения коек», - ответили в акимате на запрос редакции.

Городской перинатальный центр, который был сдан в эксплуатацию в 1982 году на 120 коек, был расширен до 185 коек.

«Также стоит отметить, что акушерский блок ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница №3» акимата города Астаны на 85 коек, который сдан в эксплуатацию в 1966 году, не соответствует современным требованиям, который, несмотря на это, также был расширен до 130 коек. Также необходимо учитывать женщин детородного возраста в городе 391 806 - это 53,3 % от общего количества женщин. Вместе с тем, подрастает молодежь от 10 до 18 лет - 156 752 человек, которые в будущем создадут семью», - пояснили в акимате.