Астанчанке пришлось с помощью полиции возвращать задаток за мебель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница Нур-Султана поблагодарила полицейского за то, что он помог ей вернуть деньги от недобросовестного мебельщика. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый день мы сталкиваемся с множеством проблем, решить которые порой можно лишь только с помощью сотрудников полиции. В любое время дня и ночи, независимо от времени года и погодных условий, эти люди достойно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту, не щадя своей жизни, встать на защиту граждан и общества от любых преступных посягательств»,- сказал Нурдильда Ораз.

Он также отметил, что слова благодарности для людей этой важной и нужной профессии звучат не только в устной форме.

Поступает немало благодарственных писем на имя министра Ерлана Тургумбаева от жителей и представителей организаций, за оказанную помощь и раскрытие преступлений.

«Так, жительница столицы выражает благодарность полицейскому из Нур-Султана Олжасу Даниярову за добросовестное и профессиональное выполнение своих должностных обязанностей. «После внесения задатка для изготовления мебели, мебельщик не выполнял свои обязанности, отказался от заказа и не вернул мне сумму, что заставило меня обратиться за помощью к старшему дознавателю Даниярову и его коллеге, которые быстро и оперативно задержали мошенника, и тем же вечером вернули мне деньги, за что я им очень благодарна. Сотрудники отнеслись к моим вопросам с пониманием, с участием, выполнили свой служебный долг оперативно, в полном объеме и добросовестно», - написала она», - рассказал Нурдильда Ораз.

По его словам, еще одна благодарность поступила от жительницы Каргалинского района Актюбинской области. Женщина благодарит за добросовестное исполнение служебных обязанностей руководство отдела полиции и майора полиции Айдара Бисимбаева.

«Уверена, что именно его профессиональная дотошность, особенное внимание к деталям в расследовании уголовного дела позволило ему поставить точку. Считаю, что старший следователь Бисимбаев представляет из себя грамотного, корректного, уважительного сотрудника полиции. Выражаю Вам огромную благодарность за воспитание таких сотрудников полиции», - написала она.