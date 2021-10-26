Астанчанке пришлось с помощью полиции возвращать задаток за мебель
«Каждый день мы сталкиваемся с множеством проблем, решить которые порой можно лишь только с помощью сотрудников полиции. В любое время дня и ночи, независимо от времени года и погодных условий, эти люди достойно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту, не щадя своей жизни, встать на защиту граждан и общества от любых преступных посягательств»,- сказал Нурдильда Ораз.
Он также отметил, что слова благодарности для людей этой важной и нужной профессии звучат не только в устной форме.
Поступает немало благодарственных писем на имя министра Ерлана Тургумбаева от жителей и представителей организаций, за оказанную помощь и раскрытие преступлений.
«Так, жительница столицы выражает благодарность полицейскому из Нур-Султана Олжасу Даниярову за добросовестное и профессиональное выполнение своих должностных обязанностей. «После внесения задатка для изготовления мебели, мебельщик не выполнял свои обязанности, отказался от заказа и не вернул мне сумму, что заставило меня обратиться за помощью к старшему дознавателю Даниярову и его коллеге, которые быстро и оперативно задержали мошенника, и тем же вечером вернули мне деньги, за что я им очень благодарна. Сотрудники отнеслись к моим вопросам с пониманием, с участием, выполнили свой служебный долг оперативно, в полном объеме и добросовестно», - написала она», - рассказал Нурдильда Ораз.
По его словам, еще одна благодарность поступила от жительницы Каргалинского района Актюбинской области. Женщина благодарит за добросовестное исполнение служебных обязанностей руководство отдела полиции и майора полиции Айдара Бисимбаева.
«Уверена, что именно его профессиональная дотошность, особенное внимание к деталям в расследовании уголовного дела позволило ему поставить точку. Считаю, что старший следователь Бисимбаев представляет из себя грамотного, корректного, уважительного сотрудника полиции. Выражаю Вам огромную благодарность за воспитание таких сотрудников полиции», - написала она.