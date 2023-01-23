Астанчанка вложила 20 млн тенге в несуществующую инвесткомпанию

23 Января 2023, 12:40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший год 1750 казахстанцев вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из видов интернет мошенничества является привлечение различных якобы вложений и инвестиций.

«Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. За год жертвами таких схем стали 1750 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений», - сказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Арман Оразалиев на еженедельном брифинге ведомства.

По словам спикера, мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом все общение с так называемыми «менеджерами» и «брокерами» проходит в онлайн-режиме, в том числе, через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов.

«К примеру, 16 января в полицию обратилась жительница столицы, которая потеряла 20 млн тенге, вложив их в несуществующую инвестиционную компанию. Для этих целей она даже продала свою квартиру. Как правило, основной причиной таких поступков является интернет-реклама на сайтах, которые находятся на зарубежных технических площадках. Поэтому, прежде чем решиться на вложения, необходимо обратиться к официальным представителям компаний, услуги которых рекламируются в интернете», - заявил он.

В МВД также призвали не следовать телефонным инструкциям неизвестных лиц, которые звонят и убеждают сделать инвестиции.

Ранее в ведомстве заявили, что в 2022 году в Казахстане зарегистрировали 20,5 тысяч интернет-мошенничеств.