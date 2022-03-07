Астанчанка успешно развивает бизнес в медицинской сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанка Улболсын Сейтуовна вот уже более десяти лет успешно развивает бизнес в медицинской сфере. В прошлом она работала врачом-физиотерапевтом в столичной клинике и не понаслышке знает, как грамотно выстраивать тактику лечения пациентов. В преддверии Международного женского дня предприниматель рассказала о том, как начинался ее бизнес, и каких успехов она достигла сегодня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Улболсын Сунтаева работала врачом физиотерапевтом в Национальном научном медицинском центре, имеет опыт в лазерной терапии и реабилитации.

«Я предприниматель, занимаюсь медицинской деятельностью. Медицина это мое призвание. Я с детства хотела стать врачом и лечить больных людей. Долгое время я работала врачом физиотерапевтом в национальном научном медицинском центре. И благодаря опыту работы в этой клинике и замечательному руководителю Байгенжину Абаю Кабатаевичу я освоила лазерную терапию и реабилитацию. В 2008 году решила открыть свой бизнес – реабилитационный центр, занималась лазерной терапией. Ко мне пришла мысль, что пациентам с заболеваниями верхних дыхательных путей необходим лор кабинет. Как раз в это время началась вспышка коронавирусной инфекции», - начала свой рассказ Улболсын Сейтуовна.

Для приобретения лор-оборудования женщина решила принять участие в государственной программе «Дорожная карта бизнеса», в рамках которой выделяются безвозмездные гранты для поддержки субъектов малого предпринимательства.

«Целью моей бизнес-идеи было расширить медицинский центр, спектр оказываемых медицинских услуг и, соответственно, увеличить количество рабочих мест. По программе «Дорожная карта бизнеса» я выиграла грант в размере 5 млн. тенге безвозмездно. На эти средства приобрела лор-комбайн производства Южной Кореи. На сегодня результат моих успехов таков: я расширила медицинский центр, открыла новую медицинскую клинику здоровья в столице. Соответственно расширился перечень оказываемых медицинских услуг, добавились лор-процедуры, реабилитация. Созданы еще рабочие места», - рассказала предприниматель.

По словам бизнесвумен, безвозмездные гранты и другие инструменты поддержки предпринимательства в рамках госпрограммы ДКБ - на сегодня большая помощь и мотивация предпринимателям развивать свое дело, реализовывать цели и мечты быть всегда востребованным и нужным обществу.

Отметим, по поручению Главы государства на ежегодной основе из республиканского бюджета выделяются средства для поддержки субъектов малого предпринимательства. Напомним, что прием заявок планируется в апреле 2022 года в режиме онлайн на цифровой платформе «Qoldau», за месяц до этого на официальном сайте акимата в разделе Бизнес и предпринимательство будет опубликовано соответствующее объявление.

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