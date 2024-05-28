Астанчанка пыталась вывезти наркотики в Анталью

47-летняя жительница столицы задержана в международном аэропорту Астаны по подозрению в контрабанде наркотических средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В феврале при проведении ОПМ «Заслон» с помощью служебно-розыскной собаки, сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте в международном аэропорту города Астана по подозрению в контрабанде наркотических средств установлена и задержана 47-летняя жительница столицы, вылетавшая авиарейсом сообщением Астана - Анталья.

В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство — гашиш общим весом девять грамм.

По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция.

— В отношении задержанной гражданки транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. 27 мая межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной в совершении уголовных правонарушений, и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, — отметил полковник полиции.

С начала года сотрудниками ДП на транспорте было выявлено 159 наркоправонарушений, из них пять фактов сбыта, 11 хранений в особо крупных размерах, пять фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъято более 31 кг различных наркотических средств.