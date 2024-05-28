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    16:13, 28 Май 2024 | GMT +6

    Астанчанка пыталась вывезти наркотики в Анталью

    полиция, аэропорт Астаны
    Фото: Polisia.kz

    47-летняя жительница столицы задержана в международном аэропорту Астаны по подозрению в контрабанде наркотических средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В феврале при проведении ОПМ «Заслон» с помощью служебно-розыскной собаки, сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте в международном аэропорту города Астана по подозрению в контрабанде наркотических средств установлена и задержана 47-летняя жительница столицы, вылетавшая авиарейсом сообщением Астана - Анталья. 

    В ходе личного обыска у задержанной обнаружено и изъято наркотическое средство — гашиш общим весом девять грамм.

    По ее словам, наркотические средства она провозила с целью личного употребления в городе Анталья Республики Турция. 

    — В отношении задержанной гражданки транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. 27 мая межрайонным судом по уголовным делам города Астаны женщина признана виновной в совершении уголовных правонарушений, и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, — отметил полковник полиции.

    С начала года сотрудниками ДП на транспорте было выявлено 159 наркоправонарушений, из них пять фактов сбыта, 11 хранений в особо крупных размерах, пять фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъято более 31 кг различных наркотических средств.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Турция Полиция Борьба с наркотиками Астана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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