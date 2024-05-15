Астанчанка пыталась спрыгнуть с моста по улице Сарайшык

Во время патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии в Астане предотвратили суицид, передает агентство Kazinform.

Молодая девушка пыталась спрыгнуть с моста по улице Сарайшык. Информация об этом была передана по радиостанции, после чего военнослужащие в сотрудничестве с патрульными оперативно прибыли на место происшествия.

— Увидев девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами и грозилась спрыгнуть, крича: «Не хочу жить, хочу умереть!», — описал событие рядовой Нуржан Темирбаев.

Военнослужащие вступили с девушкой в диалог и пытались отговорить ее от необдуманных действий. Проходившие люди также пытались помочь.

Выждав момент, гвардейцы и прибывшие полицейские совместными усилиями сняли девушку с перил. Успокоив ее, сотрудники полиции доставили девушку для дальнейшего разбирательства в РУП «Алматы».