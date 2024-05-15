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    17:45, 15 Май 2024 | GMT +6

    Астанчанка пыталась спрыгнуть с моста по улице Сарайшык

    Астанчанка пыталась спрыгнуть с моста по улице Сарайшык
    Фото: ДП Астана

    Во время патрульно-постовой службы военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии в Астане предотвратили суицид, передает агентство Kazinform.

    Молодая девушка пыталась спрыгнуть с моста по улице Сарайшык. Информация об этом была передана по радиостанции, после чего военнослужащие в сотрудничестве с патрульными оперативно прибыли на место происшествия.

    — Увидев девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста, мы незамедлительно направились к ней. В это время она уже стояла за перилами и грозилась спрыгнуть, крича: «Не хочу жить, хочу умереть!», — описал событие рядовой Нуржан Темирбаев.

    Военнослужащие вступили с девушкой в диалог и пытались отговорить ее от необдуманных действий. Проходившие люди также пытались помочь.

    Выждав момент, гвардейцы и прибывшие полицейские совместными усилиями сняли девушку с перил. Успокоив ее, сотрудники полиции доставили девушку для дальнейшего разбирательства в РУП «Алматы».

    Теги:
    Мост Спасение Нацгвардия Полиция Астана Суицид
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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