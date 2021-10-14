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    13:37, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Астанчанка отобрала телефон у двухлетнего ребенка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы отобрала телефон у двухлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В полицию обратилась жительница Нур-Султана и сообщила о том, что неизвестная женщина у ее двухлетней дочери отобрала телефон марки «Самсунг А-21».

    В пресс-службе столичного департамента полиции сообщили, что заявительница работает администратором в гостинице и в это время находилась на рабочем месте с ребенком. Женщина дала дочери свой смартфон и поднялась на 2 этаж. Момент ограбления попал в объектив камеры видеонаблюдения.

    На кадрах видно, как ребенок поднимается по лестнице и встречает спускающуюся женщину. Увидев в руках девочки телефон, подозреваемая отбирает его и уходит.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна бывшая клиентка гостиницы. В считанные часы женщина была задержана и доставлена в полицию. Ею оказалась ранее судимая 34-летняя жительница города. В настоящее время подозреваемая дала признательные показания, похищенный телефон изъят и возвращен владелице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Проводится расследование», - сообщили в полиции.

    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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