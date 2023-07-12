Астанчанка обворовывала супермаркет с помощью детской коляски

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница столицы попалась на кражах в супермаркете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Астаны.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела полиции района Сарыарка установили 31-летнюю жительницу города, причастную к кражам.

Женщина приходила в супермаркет с детьми, и выбирая продукты, какую-то часть, не расплатившись проносила мимо кассы. В качестве прикрытия она использовала детскую коляску. Однако остаться незамеченной ей не удалось – кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, куда именно женщина прятала продукты.

Таким образом, за три посещения супермаркета она вынесла в детской коляске товара на сумму более 96 тысяч тенге. Среди похищенных товаров – спиртные напитки, полуфабрикаты, мясо, детское питание, косметика и бытовые товары.

Задержанная полицейскими, она в совершении краж призналась. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует рекомендует владельцам малого и среднего бизнеса быть бдительными и внедрять комплекс дополнительных мер защиты от краж на объектах.