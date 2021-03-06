Астанчанка обучает костанайцев гончарному делу

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае молодая предпринимательница из Нур-Султана открыла гончарную мастерскую, которая за короткие сроки стала популярной среди горожан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Почувствовать себя мастером гончарного изделия теперь может любой житель областного центра. Ведь совсем недавно в Костанае открылась гончарная мастерская.

Малика Ыскакова - автор проекта. Редкая профессия у девушки, но такое любимое дело, которое ещё и стало приносить доход.

Интересная история знакомства Малики с керамикой началась ещё в студенчестве в столице.

«Параллельно с учёбой в университете я, как и все студенты, искала дополнительный заработок. И в одной из гончарных студий Нур-Султана я увидела объявление, где искали помощника в мастерскую. Тогда я помню подумала, что раз у меня за плечами художественная школа, то почему бы и не попробовать. И я попробовала. Пару недель поучилась, и уже потом сама начала преподавать мастер-классы в этой гончарной мастерской»,- делится девушка.

Вот так пролетели два последних курса вуза, когда Малика совмещала учебу и своё хобби в столичной гончарной мастерской. Завершив обучение в университете, волею судьбы девушка вышла замуж и переехала в Костанай.

«Пару месяцев я изучала город и поначалу заскучала. После столичного ритма сложно привыкать жить здесь. Тогда я решила, что нужно открывать свою гончарную мастерскую здесь, - вспоминает Малика. — Конечно, сложности были. Но они быстро решились. Мне помогло то, что я уже знала эту нишу и работала в ней».

Ещё одним немаловажным фактором стала поддержка костанайцев. Буквально в декабре прошлого года девушка решила открывать студию, а в январе проект уже был реализован и мастерская открыла свои двери для горожан.

«Судя по спросу, по отзывам, костанайцам весьма интересно направление. Потому что это первая такая мастерская в городе. Многие люди мечтали попробовать себя в этом деле. И мне приятно, что я участвую каждый день в осуществлении чьей - то мечты», - говорит М. Ыскакова.

Сама же молодая предпринимательница рада, что сумела своё любимое дело монетизировать, да ещё и доставлять радость людям.

«Есть замечательное высказывание «Сделай своё хобби работой, и ты не проработаешь ни дня». Я сейчас понимаю, что мое хобби плавно перетекло в основную работу. Когда я впервые села за гончарный круг, я сразу поняла, что это мое. Глина - это один из самых приятных материалов, работая с которым мозг в прямом смысле отключается и ты погружаешься в процесс. Это полный релакс. Поэтому, в основном ко мне приходят клиенты после рабочего дня, чтобы отдохнуть и развеяться за гончарным кругом», - отмечает девушка.





Видя спрос среди костанайцев и понимая, что в городе мало мест для качественного досуга, Малика Ыскакова в будущем планирует развивать большую площадку для творчества.

«Хочу, чтобы у населения области и гостей города было больше возможностей осуществить свои заветные мечты и желания, провести время с пользой, прикоснуться к творчеству»,- добавила она.



