Астанчанка обокрала соседскую квартиру через балкон на четвертом этаже
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане девушка залезла в чужую квартиру через балкон и совершила кражу, пока хозяева спали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.
29-летнюю подозреваемую в квартирной краже задержали полицейские. Внимание оперативника привлекла девушка с электронной сигаретой, проживающая в соседнем подъезде.
«В ночное время девушка вышла на балкон покурить. Увидев, что дверь соседнего балкона на четвертом этаже открыта, девушка по выступу фасада пробралась к соседям. Пока члены семьи мирно спали, девушка стала обыскивать квартиру. Добычей воровки стал сотовый телефон марки «Vivo», видеокамера, женская сумка и денежные средства. Скрываясь с места преступления, девушка обронила электронную сигарету, по которой удалось установить подозреваемую», - рассказали в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали. Девушка дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.
По данному факту ведется досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
Уважаемые жители и гости столицы, просим вас проявлять бдительность. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений. Чтобы не стать жертвой квартирных воров не оставляйте без присмотра ваши квартиры.
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