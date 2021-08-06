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Астанчанка обокрала соседскую квартиру через балкон на четвертом этаже

6 Августа 2021 12:27
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Астанчанка обокрала соседскую квартиру через балкон на четвертом этаже

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане девушка залезла в чужую квартиру через балкон и совершила кражу, пока хозяева спали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

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29-летнюю подозреваемую в квартирной краже задержали полицейские. Внимание оперативника привлекла девушка с электронной сигаретой, проживающая в соседнем подъезде.

«В ночное время девушка вышла на балкон покурить. Увидев, что дверь соседнего балкона на четвертом этаже открыта, девушка по выступу фасада пробралась к соседям. Пока члены семьи мирно спали, девушка стала обыскивать квартиру. Добычей воровки стал сотовый телефон марки «Vivo», видеокамера, женская сумка и денежные средства. Скрываясь с места преступления, девушка обронила электронную сигарету, по которой удалось установить подозреваемую», - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали. Девушка дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.

По данному факту ведется досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Уважаемые жители и гости столицы, просим вас проявлять бдительность. Кража личного имущества является наиболее распространенным видом преступлений. Чтобы не стать жертвой квартирных воров не оставляйте без присмотра ваши квартиры.



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#Нур-Султан   #Происшествия   #Криминал  
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