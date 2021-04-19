Астанчанка без ног поднялась на Эверест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жительница столицы Мария Ауэзова совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста. Она оказалась первой в мире девушкой без ног, покорившей Эверест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мария - первая в мире девушка без ног, совершившая восхождение на базовый лагерь Эвереста на отметку 5364 метра. Об этом говорится на ее личной странице в Instagram .

Подготовка к восхождению заняла определенное время. Девушка победила свои страхи и совершила этот подвиг.

«Это невозможно, говорили нам. Но мы это сделали. Это был сложный путь. Боль, пот, синие ноги, почки, которые чуть не отказали, холод, который пробирал каждый сантиметр тела, но каждая прожитая боль закончилась победой. Победой над собой, своими страхами и неуверенностью», - поделилась ощущениями Мария.

Девушку сопровождала сильная команда, которая поверила в ее возможности.

Мария Ауэзова около шести лет назад лишилась своих ног.

«Меня все это потрясло. Может быть, мне повезло, что меня окружают такие люди: супруг, сестра, родители, друзья, которые сразу меня окутали, взяли в свои объятия, и все – я была под защитой полнейшей», - поделилась девушка.

Чтобы встать на протезы, Марии необходимо было похудеть.

«Я весила 136 килограммов, на последнем взвешивании я была 71 кг. Я не могу, как обычный человек взойти на дорожку, час бежать и сжечь 400 калорий», - рассказала Мария. Но благодаря тренеру и регулярным упражнениям ей это удалось.

Мария уже покорила три вершины в Бурабае. Последняя из них - самая высокая горная вершина Кокшетауской возвышенности Синюха.