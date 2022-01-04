Астанчанину вернули утерянный кошелек с деньгами на лечение сына

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанчанин, потерявший кошелек с деньгами на лечение сына, поблагодарил столичных полицейских за помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Житель столицы выразил благодарность сотрудникам УП района «Есиль» ДП г. Нур-Султана, которые нашли и вернули хозяину кошелек с деньгами и документами.

В вечернее время, находясь в торгово-развлекательном комплексе, мужчина обронил кошелек с крупной суммой денег, которую он три года собирал на лечение ребенка.

С заявлением он обратился в полицию. В результате проведенных поисковых мероприятий стражи порядка нашли и вернули хозяину утерянный портмоне.