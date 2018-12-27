Астанчанину с редким заболеванием бесплатно предоставили лекарства на более чем 200 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителю Астаны с редким диагнозом «мукополисахаридоз» в рамках Государственного обеспечения бесплатной медицинской помощью были приобретены на годовой курс лечения 234 флакона дорогостоящего препарата, стоимость одного флакона при этом составляет около миллиона тенге, передает Елорда Инфо со ссылкой на провизора городской поликлиники №13 Толганай Макенову.

«Пациенту нашей поликлиники с редким заболеванием «мукополисахаридоз» за счет государства был приобретен очень дорогостоящий препарат. Один флакон стоит около одного миллиона тенге. На годовой курс лечения ушло 234 флакона. Такой диагноз в Казахстане встречается примерно у одного ребенка на 100 тысяч человек», - рассказала Толганай Макенова.



Это не единичный случай в столичной поликлинике предоставления дорогих лекарств людям с редкими заболеваниями. По словам провизора, препарат стоимостью около 400 тысяч тенге за один флакон получил пациент с наследственным заболеванием крови - гемофилия А.

«Это очень редкое, тяжелое и непредсказуемое заболевание, при котором имеется постоянная потребность в лекарственных факторах крови. Годовая потребность у одного пациента больше 200 флаконов. Учитывая дороговизну лекарства, государство выделило необходимые средства для полного обеспечения пациента жизненно важными препаратами», - добавила провизор.



Толганай Макенова отметила, что в этом году была изменена система предоставления бесплатных лекарств казахстанцам. По ее словам, это облегчило жизнь пациентам, состоящим на диспансерном учете.



«Бесплатные лекарства выдаются в аптеках при государственных поликлиниках. Аптеки постарались на сто процентов обеспечить лекарствами. В начале 2018 года были критические моменты в поставках, связанные с тендерными процедурами, но фармацевты пользовались возможностью перемещения лекарств между аптеками при поликлиниках, находили нужные препараты и предоставляли горожанам», - поделилась провизор.



В поликлинике №13 более 3600 пациентов состоят на учете с ишемической болезнью, которым также были предоставлены бесплатные лекарства. До конца текущего года аптеки городских медучреждений обеспечат горожан на три месяца 2019 года жизненно важными лекарствами в связи с не прогнозируемостью заболеваний, которые могут привести к непредсказуемым серьезным последствиям.

«Сейчас мы всех пациентов до конца декабря обеспечим лекарствами на январь, февраль и март, чтобы они в новом году, в праздники, не искали необходимые таблетки. Лично обзваниваем пациентов», - поделилась Толганай Макенова.



Провизор также отметила, что фармацевты в городских поликлиниках консультируют клиентов о правилах приема лекарств и побочных последствиях.

«Есть лекарства, которые нужно принимать строго до еды или наоборот, после приема пищи. Некоторые люди не соблюдают рекомендации и выпивают за один раз горсть таблеток. Это может привести к несовместимости лекарств и отравлению организма. У каждого препарата есть свой механизм действия, и поэтому фармацевты разъясняют правила приема», - заключила она.



Провизор также отметила, что в следующем году Министерство здравоохранения Казахстана вводит в список бесплатных лекарств новые препараты, которые имеют высокую доказательную эффективность в лечении. Также увеличится доля казахстанских препаратов.