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Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере

16 Марта 2023, 17:51
Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанина подозревают в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Полицейскими столицы установлен 26-летний горожанин. При обыске арендованной им квартиры изъято более 700 свертков с веществом белого цвета со специфическим запахом. Как показала экспертиза, веществом оказался мефедрон, весом предварительно 1,2 кг.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Молодой человек дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.


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