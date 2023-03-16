Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанчанина подозревают в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Полицейскими столицы установлен 26-летний горожанин. При обыске арендованной им квартиры изъято более 700 свертков с веществом белого цвета со специфическим запахом. Как показала экспертиза, веществом оказался мефедрон, весом предварительно 1,2 кг.

Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК. Молодой человек дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Проводятся следственные мероприятия.