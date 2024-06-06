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    22:16, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Астанчанина оштрафовали за разбитое лобовое стекло автобуса

    Автобус Астана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Сегодня специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны оштрафовал мужчину, который разбил лобовое стекло автобуса № 32, передает агентство Kazinform.

    Согласно сообщению суда, 4 июня, находясь возле ТРЦ «Азия Парк», мужчина умышленно повредил чужое имущество, то есть ударив ладонью разбил переднее лобовое стекло автобуса маршрутом № 32.

    — Виновность З. в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в судебном заседании, подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, показаниями участников процесса, рапортом инспектора полиции и видеозаписью с места правонарушения, — говорится в сообщении суда.

    Умышленное повреждение чужого имущества (ч.1 ст. 147-1 КоАП) предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

    Смягчающими ответственность обстоятельствами суд признал признание вины, отсутствие тяжких последствий и совершение правонарушения впервые.

    Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

    Постановлением суда З. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 147-1 КоАП и подвергнут административному штрафу в размере 20 МРП (73 840 тенге).

    Постановление не вступило в законную силу.

    Теги:
    Закон и право Штрафы Суды Астана Происшествия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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